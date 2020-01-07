Hakaret eden cezasını çeker Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Çalıştığım firmada bulunan müşteri haksız yere bana hakaret etti. Hem yanımda olanlar şahit oldu hem de kamera kayıtlarında görünüyor. Dava açmak istiyorum, mümkün mü?

Bi rebir ya da toplum içinde yapılan onur ve şeref kırıcı her türlü tavır, söz hakaret suçunu oluşturur. Kişileri yaralayan ve özgüvenleri konusunda da yıpratıcı bir psikolojiye sebep olan hakaret davaları oldukça merak edilen konulardandır.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL



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ya da toplum içinde yapılan onur ve şeref kırıcı her türlü tavır, söz hakaret suçunu oluşturur. Kişileri yaralayan ve özgüvenleri konusunda da yıpratıcı bir psikolojiye sebep olan hakaret davaları oldukça merak edilen konulardandır. Türk Ceza Kanunu , 125. Madde ve devamında Şerefe Karşı Suçlar kapsamında gerekli konuları anlatmaktadır. Bunların yaşanmaması ve refah içinde bir düzende kalmak en büyük arzumuz. Hakarete uğradıysanız bu hakaret kişilik haklarınızın ihlal edildiği anlamına gelir ve yasalarımızda suç teşkil eder. Hakarete uğradıysanız ve suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız ispat yükü size ait olacağından, hakaret suçunun nerede ve nasıl yapıldığına ilişkin delilleri sunmanız gereklidir. Siz ve sizin nezdinizde hakaret suçuna maruz kalanlar e posta, SMS bilgilerini ya da görüntüleri, varsa ses ve görüntü olarak da sunabilir. Hakaret suçunu oluşturan kişilere 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Cezanın ağırlaştırılmasına sebep olacak durumlar ise kamu görevlisine karşı yapılması, herkesin içinde aleni olarak yaşanması, bir din konusu üzerinden yaralayıcı tavırlar olarak belirtilmiştir. Yine hakarete maruz kaldıysanız, hukuk mahkemeleri nezdinde de kişilik haklarınızın ihlal edildiği gerekçesi ile manevi tazminat davası açabilirsiniz. TÜM MANŞETLER