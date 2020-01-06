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Yanlış iğne iddiası

'da ortaokul öğrencisi (13) 'ta karın sı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. , torununa, genel cerrahın isteğiyle 18 yaşından küçüklere uygulanmaması gereken bir iğne vurulduğunu öne sürdü.

Yanlış iğne iddiası
Aydın'da ortaokul öğrencisi Dilvin Ak (13) 'ta karın sı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Dedesi Servet Akoğlan, torununa, genel cerrahın isteğiyle 18 yaşından küçüklere uygulanmaması gereken bir iğne vurulduğunu öne sürdü. Akoğlu, "Sonrasında torunum fenalaştı. Yoğun bakıma aldılar. 15-20 dakika sonra doktor 'çocuğun nefesi kesildi' dedi. 5 dakika sonra tekrar çıkıp, 'Çocuğun kalbi durdu, tekrar çalıştırmak için uğraşıyoruz' dedi. Ardından ölüm haberini aldık"diye konuştu.

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