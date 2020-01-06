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, “” filminin ikincisini çekmek istiyor

Ünlü futbolcu ile reklam filminde oynayan , “” filminin ikincisini çekmek istiyor. Başarılarının tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyor.

İkinci bahar!
62 yaşındaki Ümmiye Koçak, Mersin'in bin 500 rakımdaki Arslanköy'de kurduğu tiyatro grubuyla oyunlar sergiledi. Seyirciden aldığı güçle bir sinema filmine imza atmak için kolları sıvadı. Yörük kızı Elif'in zorlu hayatını kaleme aldığı "Yün Bebek" filminin yönetmenlik koltuğuna geçti. 2013'te seyirciyle buluşan yapım, Arslanköylü 'a 2. New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada en iyi Avrasyalı kadın sanatçı" ödülünü kazandırdı. Koçak, Anadolu kadınının azmini dünyaya göstermek için, Arslanköylü kadınların yer alacağı "Yün Bebek" filminin ikincisini çekmeye hazırlanıyor. Öte yandan Ümmiye Koçak, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile reklam filminde oynamıştı.


Ümmiye Koçak, hayvanlarını otlattığı yaylalardan film festivallerine uzanan hikayesiyle örnek oldu.



Ümmiye Koçak, dünyaca ünlü yıldız ile reklam filminde oynadı.

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