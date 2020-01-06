62 yaşındaki Ümmiye Koçak, Mersin'in bin 500 rakımdaki Arslanköy'de kurduğu tiyatro grubuyla oyunlar sergiledi. Seyirciden aldığı güçle bir sinema filmine imza atmak için kolları sıvadı. Yörük kızı Elif'in zorlu hayatını kaleme aldığı "Yün Bebek" filminin yönetmenlik koltuğuna geçti. 2013'te seyirciyle buluşan yapım, Arslanköylü Ümmiye Koçak'a 2. New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada en iyi Avrasyalı kadın sanatçı" ödülünü kazandırdı. Koçak, Anadolu kadınının azmini dünyaya göstermek için, Arslanköylü kadınların yer alacağı "Yün Bebek" filminin ikincisini çekmeye hazırlanıyor. Öte yandan Ümmiye Koçak, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile reklam filminde oynamıştı.
Ümmiye Koçak, hayvanlarını otlattığı yaylalardan film festivallerine uzanan hikayesiyle örnek oldu.
Ümmiye Koçak, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile reklam filminde oynadı.
Ümmiye Koçak, hayvanlarını otlattığı yaylalardan film festivallerine uzanan hikayesiyle örnek oldu.
Ümmiye Koçak, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile reklam filminde oynadı.
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