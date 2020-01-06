Sibel’e 121 yıl hapis!

E skişehir'de , sözde dergah adıyla kurulan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürüp nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Sibel Gönül (50) hakkında 121,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kendisinin 'yaşam koçu' olduğunu söyleyen Gönül'ün mağdurları seccade üzerinde ayakta bekletiği, yumurtaları vücuduna sürdüğü, bazılarından ise tedavi amaçlı kan aldığı ortaya çıktı. Gönül'ün oğlu Sadık Hamza Gönenli hakkında da 121,5 yıl hapis cezası istendi.