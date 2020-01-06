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  • 06.01.2020 19:07
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 19:07

'de Jandarma ve ’in ortak operasyon: 1 terörist yakalandı

 İl Jandarma Komutanlığı ve  Başkanlığının birlikte yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan R.Z. isimli şahıs,  ilçesi Hakverdi Mahallesi'nde yakalandı.

Jandarma ve MİT’in ortak operasyon

'de jandarma ve 'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının birlikte yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu /KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan R.Z. isimli şahıs, ilçesi Hakverdi Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın evine yapılan operasyonla yakalandı.

Operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, evde kiracı olarak bulunan Ğ.E. ile terör örgütü mensubu R.Z. gözaltına alındı.

Ev sahibi M.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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