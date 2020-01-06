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  • 06.01.2020 13:59
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 14:07

'u sağanak vurdu! Topkapı alt geçidini su bastı

'da,  rüzgâr ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Topkapı alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı. Alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. ırken, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle bazı ana arterlerle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

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