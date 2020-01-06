İstanbul'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle bazı ana arterlerle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle bazı ana arterlerle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
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