İstanbul'da okullar yarın tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde şiddetli yağış ve kar yağışı etkisini gösterecek. Soğuk hava dalgası ve kar yağışı eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. İstanbul'da ise fırtına ve şiddetli yağış görülüyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.