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  • 06.01.2020 19:40
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 19:40

'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Valilik ve MEB i açıklaması yapıldı mı?

'da okullar yarın tatil mi? Ocak ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda şiddetli ve kar yağışları birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da okullar yarın tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde şiddetli yağış ve kar yağışı etkisini gösterecek. Soğuk hava dalgası ve kar yağışı eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. İstanbul'da ise fırtına ve şiddetli yağış görülüyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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