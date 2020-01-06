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  • 06.01.2020 18:31
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 18:31

ve feribot seferlerine fırtına engeli!

Ege'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde 2 gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Geyikli'den 'ya ve Kabatepe'den 'ya yarın yapılacak karşılıklı tüm seferler iptal edildi.

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bölgedeki kuvvetli fırtına Kabatepe- ve Geyikli- feribot seferlerinde aksamalara yol açıyor.

Geyikli'den Bozcaada'ya ve Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın yapılacak karşılıklı tüm seferler iptal edildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle yapılamayan Çanakkale-Kilitbahir seferleri dışındaki deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

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