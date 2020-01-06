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  • 06.01.2020 20:09
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 20:09

? Hangi ilçelerde tatil? 7 Ocak Salı Valilik ve MEB kar tatili var mı?

Edirne'de okullar yarın tatil mi? Ocak ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Edirne'de okullar hangi ilçelerde tatil? 7 Ocak Edirne için kar tatili var mı? İşte detaylar...

Edirne'de okullar yarın tatil mi?

Edirne'de hangi ilçelerde okullar tatil? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Edirne'de okullar yarın tatil mi? 7 Ocak Salı Valilik ve MEB kar tatili var mı?

EDİRNE'DE OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Edirne'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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