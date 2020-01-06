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  • 06.01.2020 15:44
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 15:44

'de feci : 7 yaralı!

'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen da 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen ekipleri yaralanan 7 kişiyi tedavileri için Düzce’de bulunan hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de feci kaza: 7 yaralı!

saat 14.00 sıralarında Hasanlar köyü mevkiinde meydana geldi. 'den Yığılca yönüne giden Rıfat Güleç yönetimindeki 14 GG 669 plakalı otomobil ile Cemal Bayraktar'ın kullandığı 81 AB 485 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri Rıfat Güleç ve Cemal Bayraktar ile otomobillerde bulunan Nesrin Bayraktar, Emine Bayraktar, Anıl Bayraktar, Ayten Güleç ve Neriman Güleç yaralandı.

Haber verilmesi üzerine gelen ekipleri yaralanan 7 kişiyi tedavileri için Düzce'de bulunan hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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