Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan şüpheli yolcu otobüsünü durdurarak araç içerisinde narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramalarda otobüste yolcu olarak bulunan S.A.E. (26) isimli kadının çantasında 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.
İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen S.A.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan şüpheli yolcu otobüsünü durdurarak araç içerisinde narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramalarda otobüste yolcu olarak bulunan S.A.E. (26) isimli kadının çantasında 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.
İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen S.A.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.