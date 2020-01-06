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  • 07.01.2020 09:55
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 09:55

8 ve MEB açıklaması var mı? 'da okullar yarın tatil mi? Hangi ilçelerde tatil?

'da hangi ilçelerde ? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, ? 8 Ocak Çarşamba Konya Valilik ve MEB var mı? Bir yağış çeşidi olan kar taneleri değişik yapıları ile doğa harikaları arasındadır. Kar, bir yağış çeşididir. Bulutlan oluşturan su tanelerinin çok soğuk hava ile karşılaşması sonucu, ince buz parçalarına dönüşerek oluşur.

Konya'da okullar yarın tatil mi? Hangi ilçelerde tatil?

Konya'da okullar yarın tatil mi? Ocak ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Konya'da okullar hangi ilçelerde tatil? 8 Ocak Konya için kar tatili var mı? İşte detaylar... Konya'da yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor.

KONYA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Konya'nın diğer ilçelerinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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