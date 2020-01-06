Bursa'da hangi ilçelerde okullar tatil? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki,Bursa'da okullar yarın tatil mi? 8 Ocak Çarşamba Bursa Valilik ve MEB kar tatili var mı? Bir yağış çeşidi olan kar taneleri değişik yapıları ile doğa harikaları arasındadır. Kar, bir yağış çeşididir. Bulutlan oluşturan su tanelerinin çok soğuk hava ile karşılaşması sonucu, ince buz parçalarına dönüşerek oluşur.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ