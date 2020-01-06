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  • 07.01.2020 09:44
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 09:44

8 Ocak Çarşamba Valilik ve kar tatili açıklaması var mı? Balıkesir'de ? Hangi ilçelerde tatil?

'de hangi ilçelerde ? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Balıkesir'de ? 8 Ocak Çarşamba Valilik ve kar tatili var mı? Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

Balıkesir'de okullar yarın tatil mi? Hangi ilçelerde tatil?

Balıkesir'de okullar yarın tatil mi? Ocak ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Peki, Balıkesir'de okullar hangi ilçelerde tatil? 8 Ocak Balıkesir için kar tatili var mı? İşte detaylar...

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