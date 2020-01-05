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  • 06.01.2020 07:02
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 07:02

Son dakika: Son dakika: 'da 3.2 büyüklüğünde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasına göre 'nın Şehzadeler ilçesinde saat 03.14'de 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Manisa'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Dairesi'nin tespitine göre, saat 03.14'de merkez üssü 'nın Şehzadeler ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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