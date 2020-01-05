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  • 05.01.2020 13:38
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 13:39

'in acı günü! Babası Yücel Çelik hayatını kaybetti

Ünlü spiker 'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Yücel Çelik'ten bu sabah saatlerinde acı haber geldi. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen, ilk ve orta okulu İstanbul'da, lise eğitimini İsviçre'de bulunan ünlü 'in babası Yücel Çelik kimdir?

Spiker Çelik'in bir süredir tedavi gören babası Yücel Çelik, bu sabah hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü mezunu olan ve iş hayatına Ziraat Bankası'nda müfettiş olarka başlayan Yücel Çelik, bir dönem Doğuş Grubu'na ait Garanti Bankası'nda yönetim kurulu üyeliği de yapmıştı.

YÜCEL ÇELİK KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat şubesi mezunudur. Meslek hayatına Ziraat Bankası'nda Müfettiş olarak başlamış, bilahare Şube Müdürlüklerinde bulunmuştur.

1974 yılında Doğuş Grubu'na intisap etmiş olup Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmekteydi. Başta Garanti Bankası olmak üzere Gruba ait muhtelif bankalarda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

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