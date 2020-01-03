Evlendiği günden beri şiddet gören kadın artık dayanamadı. Kocasından şikayetçi oldu. Karabük'te evli ve 2 çocuk annesi Gülten A., 17 yıllık eşi İsmail A. tarafından sürekli şiddete maruz kaldı. 15 gün önce kaynar su ile haşlanınca savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Cani koca 1 ay evden uzaklaştırma alırken, Gülten A. ise 8 yaşındaki oğlu ile birlikte annesinin evine sığındı. Talihsiz kadın şunları söyledi: "Ben çocuklarım için kaç yıldır yaptığı şeylerin üstünü kapatıyordum. Belki düzelir dedim ama düzelmez. Kaynar su ile haşlayınca ve artık dayanamadım."
- Yaşam
- 03.01.2020
- Gazete
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