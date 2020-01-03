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'te cani koca, eşini kaynar suyla haşladı

’te 17 yıldır koca şiddeti gören kadın, kaynar su ile haşlanınca savcılığa başvurarak annesine sığındı. Talihsiz kadın şunları söyledi: "Ben çocuklarım için kaç yıldır yaptığı şeylerin üstünü kapatıyordum. Belki düzelir dedim ama düzelmez. Kaynar su ile haşlayınca ve artık dayanamadım."

Acıların kadını!
Evlendiği günden beri şiddet gören kadın artık dayanamadı. Kocasından şikayetçi oldu. 'te evli ve 2 çocuk annesi Gülten A., 17 yıllık eşi İsmail A. tarafından sürekli şiddete maruz kaldı. 15 gün önce kaynar su ile haşlanınca savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Cani koca 1 ay evden uzaklaştırma alırken, Gülten A. ise 8 yaşındaki oğlu ile birlikte annesinin evine sığındı. Talihsiz kadın şunları söyledi: "Ben çocuklarım için kaç yıldır yaptığı şeylerin üstünü kapatıyordum. Belki düzelir dedim ama düzelmez. Kaynar su ile haşlayınca ve artık dayanamadım."

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