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  • 03.01.2020 16:52
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 16:52

nerede, nasıl gidilir? Binlerce yıllık tarihi olan Göbeklitepe'nin tarihi önemi nedir?

nerede? 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe gündem konusu oldu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2019'da 412 bin 378 kişiyi ağırlayarak rekora imza attı. Bu kapsamda Göbeklitepe'nin nerede olduğu vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, Göbeklitepe'ye nasıl gidilir? Binlerce yıllık tarihi olan Göbeklitepe'nin tarihi önemi nedir? İşte Göbeklitepe hakkında merak edilen detaylar...

Göbeklitepe nerede, nasıl gidilir?

Göbeklitepe nerede, nasıl gidilir? Göbeklitepe'yi her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ediyor. Geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığı görülüyor. Bu kapsamda özellikle son dönemde gündem olan Göbeklitepe hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki, Göbeklitepe'nin tarihi önemi nedir? İşte merak edilen bilgiler...

GÖBEKLİTEPE NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Göbeklitepe veya Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikilitaş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir.

Bu dikilitaşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller, kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Söz konusu motifler yer yer bir süsleme olamayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Bu kompozisyonun bir öykü, bir anlatım veya bir mesaj ifade ettiği düşünülmektedir.

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