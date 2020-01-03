Konya' nın Seydişehir ilçesinde Özlem G., boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Özlem G., İstanbul'dan boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Özlem G.'ye kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Özlem G., yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yapılan müdahele sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Polis, olay yerinden otomobille kaçan Özlem G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü
Konya’ nın Seydişehir ilçesinde Özlem G., boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldürdü. Polis, olay yerinden otomobille kaçan Özlem G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Konya' nın Seydişehir ilçesinde Özlem G., boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldürdü.
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