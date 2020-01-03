ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında izleyiciler, bir kez daha gözlerine inanamadı. 6 aydır kayıp olan ve 15 yaşında hamile kalan Özgenur'un babası Mikail Yolcu, programa katıldı. Kızının Hakan Şenol (21) tarafından kaçırıldığını söyledi. Özgenur'u 14 yaşında kaçmasını engellemek için Şenol ile nişanladığını belirtti. Yolcu'nun bu tavrı tepki aldı. Esra Erol ise "Kızını korumanın yolu bu yaştaki bir kıza nişan yapmak olmamalıydı" diyerek tepkisini gösterdi. Özgenur, Erol'a gelen ihbarlar sayesinde bulundu. Baba-kızın kavuşma sahnesi izleyenleri duygulandırdı.
ESRA EROL'DA KURTULDU
15 yaşında hamile kalan Özgenur, 6 ay önce kaçırıldı. Atv'deki Esra Erol'da sayesinde kurtarıldı
ESRA EROL'DA KURTULDU
15 yaşında hamile kalan Özgenur, 6 ay önce kaçırıldı. Atv'deki Esra Erol'da sayesinde kurtarıldı
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