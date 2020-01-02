Bolu'da korkunç olay! Donarak öldü

Bolu'da, evine 500 metre mesafedeki parkta, alkol aldıktan sonra uyuyakalan Seydullah Şahin (58) ölü bulundu. Şahin'in ilk belirlemelere göre donarak öldüğü tespit edildi.

Aşağısoku Mahallesi'nde sabah saatlerinde okula giden bir lise öğrencisi, Atatürk Orman Parkı'nda yerde hareketsiz yatan kişiyi gördü. Öğrenci, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin Seydullah Şahin olduğu tespit edildi. Şahin'in cansız bedeni Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.

DONARAK ÖLDÜ

Bir süredir alkol bağımlısı olduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk babası Seydullah Şahin'in dün gece de sıfırın altında 9 dereceye kadar düşen havada, alkol aldıktan sonra parkta uyuyakaldığı belirtildi. Şahin'in ilk incelemelere göre donarak öldüğü saptandı. Şahin'in ailesiyle birlikte yaşadığı evin de öldüğü parka yaklaşık 500 metre uzaklıkta olduğu ifade edildi.

Şahin'in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.