Ankara'nın Altındağ ilçesinde yılbaşını kutlamak için bir araya gelen 7 arkadaşın kaldığı evde, dün sabaha karşı yangın çıktı. Yangında, evde bulunan 3 genç ile onları kurtarmak isteyen 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Yangın, Karapürçek Mahallesi 439'uncu Sokak üzerindeki binanın giriş katında meydana geldi. Semih Aktaş (20) yılbaşı gecesi 6 arkadaşıyla eğlendikten sonra boş olan dedesinin evine geldi. Gençlerin açık unuttuğu elektrikli ısıtıcı, sabaha karşı yangına neden oldu. Yangında Semih Aktaş, arkadaşları Seyfi Güngör (26) ve Naci Cankurtaran (26) ile onları kurtarmak için eve giren komşu Rahmi Yozgat (65) yaşamını yitirdi.
Semih Aktaş
ASKERE GİDECEKTİ
Yanan evde bulunan diğer 4 genç ve binada dumandan etkilenen 4 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Arkadaşlarıyla yılbaşı eğlencesi için buluşan ve yaşamını yitiren Semih Aktaş'ın, 15 gün sonra askere gideceği öğrenildi.
Rahmi Yozgat
ACI FERYAT
Bir gencin pencereye çıkarak, "Arkadaşlarım öldü, kurtarın beni" diye bağırması üzerine komşu Rahmi Yozgat, yanan eve girdi. Yozgat'ın dumandan etkilenip düştüğü, sürünerek çıkmaya çalıştığı sırada hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin ailelerinin feryatları yürekleri dağladı.
Naci Cankurtaran
Seyfi Güngör
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