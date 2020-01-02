Adana'dan gelen görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı. Erotik fotoğraflar oldukça fazla konuşuldu. Adana yazılı avukat cübbesi görüntüleri! Bir kadının avukat cübbesiyle çektirdiği görüntüler sosyal medyada konuşuluyor. Cübbede Adana yazısının görülmesi üzerine Adana Barosu harekete geçirdi. Hesabından cübbeli olarak paylaştığı erotik poz sebebiyle Adana Barosu tarafından soruşturma başlatıldı. Kaynak: Adana'da erotik cübbeli poz olay oldu!

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