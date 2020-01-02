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  • 03.01.2020 12:32
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:32

- Adana yazılı erotik görüntüleri resimleri şoke etti!

Adana yazılı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada bir kadına ait cübbeyle çekilmiş erotik pozlar yayınlandı.Adana Barosu ise harekete geçti. Avukat cübbesi görüntüleri ise merak edilmeye başlandı. İşte Adana yazılı resimleri...

Adana yazılı avukat cübbesi erotik görüntüleri resimleri şoke etti!

Adana'dan gelen görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı. Erotik fotoğraflar oldukça fazla konuşuldu. Adana yazılı avukat cübbesi görüntüleri! Bir kadının avukat cübbesiyle çektirdiği görüntüler sosyal medyada konuşuluyor. Cübbede Adana yazısının görülmesi üzerine Adana Barosu harekete geçirdi. Hesabından cübbeli olarak paylaştığı erotik poz sebebiyle Adana Barosu tarafından soruşturma başlatıldı. Kaynak: Adana'da erotik cübbeli poz olay oldu!

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