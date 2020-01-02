Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet etti. Bursa, İzmir, Gaziantep ve İstanbul'dan alınan biletlerle 4 kişinin 20'şer milyon kazandığı yılbaşı özel çekilişinde Bursa'da satılan biletin İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı belirlendi. İlçe halkı sakinleri, "İnşallah garibana çıkmıştır. İnegöl'e katkı yapmasını istiyoruz" dedi. Gaziantep'te de ikramiyenin isabet ettiği bileti satan Gökhan Küldöken, talihlinin kendisini ziyaret etmesini istedi.
Küldöken, "Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayi ben oldum. İnşallah ikramiyeyi alan kişi bizi de görür. Bileti alan kişiyi hatırlayamıyorum. Milyoneri bekliyoruz buraya. Gaziantep'e hemşerimize çıkması güzel bir duygu. İnşallah güzel yerlere harcar parasını, har vurup harman savurmaz" diye konuştu...
20 MİLYONA NELER ALINIR?
Ortalama 200 bin liradan 100 ev alınabilir.
Satın alınan evlerden aylık 75 bin lira kira geliri de elde edilebilir.
Dünyanın en pahalı otomobili olarak bilinen 3 milyon 900 bin dolarlık 2 Lamborghini Veneno ile 2 milyon dolarlık 5 Bugatti Veyron 16.4 modeli satın alınabilir.
142 bin 857 çeyrek altın alınabilir.
35 bin 523 Cumhuriyet altını alınabilir.
20 milyon lirayı bankaya yatırırsanız, aylık 164 bin lira, günlük ise yaklaşık 5 bin lira faiz getirir.
Bir turizm şirketinin kişiye özel hazırladığı Japonya, Avustralya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsayan 90 bin euro'luk dünya turuna 103 kez çıkılabilir...
Küldöken, "Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayi ben oldum. İnşallah ikramiyeyi alan kişi bizi de görür. Bileti alan kişiyi hatırlayamıyorum. Milyoneri bekliyoruz buraya. Gaziantep'e hemşerimize çıkması güzel bir duygu. İnşallah güzel yerlere harcar parasını, har vurup harman savurmaz" diye konuştu...
20 MİLYONA NELER ALINIR?
Ortalama 200 bin liradan 100 ev alınabilir.
Satın alınan evlerden aylık 75 bin lira kira geliri de elde edilebilir.
Dünyanın en pahalı otomobili olarak bilinen 3 milyon 900 bin dolarlık 2 Lamborghini Veneno ile 2 milyon dolarlık 5 Bugatti Veyron 16.4 modeli satın alınabilir.
142 bin 857 çeyrek altın alınabilir.
35 bin 523 Cumhuriyet altını alınabilir.
20 milyon lirayı bankaya yatırırsanız, aylık 164 bin lira, günlük ise yaklaşık 5 bin lira faiz getirir.
Bir turizm şirketinin kişiye özel hazırladığı Japonya, Avustralya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsayan 90 bin euro'luk dünya turuna 103 kez çıkılabilir...
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