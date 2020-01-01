Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi, çeyrek bilete çıktı. 4 kişinin kazandığı büyük ikramiyede biletlerinden biri Bursa İnegöl'de bulunan bir AVM'den satıldığı öğrenildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde herkes bileti alanı merak ediyor. Yıllardır süren Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi için en çok kazanan il İstanbul'dur. 16 kez büyük ikramiye bu şehir sınırlarında çıkarken ikinci sırada Ankara yer almaktadır. Adana'ya 4 kez büyük ikramiye çıkarken İzmir'de ise bu sayı 3 olmaktadır
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