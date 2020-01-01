Otomobili olan milyonalrca kişi 2020 yılı ile birlikte zorunlu trafik sigortası fiyatlarını oldukça merak ediyor. Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Trafik sigortası primlerini Nisan 2017'de tavan konulmuştu. Kaza yapma risklerine göre şehirler gruplandı ve tavan fiyatlar buna göre belirlendi. Tabii ki kaza ihtimali fazla olan büyükşehirler en pahalı, Hakkari gibi küçük şehirler ise tarife açısından daha ucuz olan alt segmentte yer aldı. İşte 2020 yılı il il zorunlu trafik sigortası zammı ne kadar?

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