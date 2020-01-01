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  • 02.01.2020 07:34
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 07:36

: 'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı! Çok sayıda yaralı var

haberi... 'da, seyir halindeki yolcu otobüsünün kar temizleme çalışması yapan iş makinesine arkadan çarpmasıyla meydana gelen da, 17 kişi yaralandı. Yaralanan toplam 17 kişinin tedavileri sürerken, yoğun kar nedeniyle kaza meydana gelen kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yolcu otobüsü iş makinesine çarptı! Çok sayıda yaralı var

-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kalkancı Köyü mevkisinde Erzincan istikametine giden Necdet Karaca'nın kullandığı 61 S 1098 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolları açmaya çalışan Süleyman Bayramoğlu idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, şarampole devrildi. da otobüs sürücüsü Karaca ile yolculardan 16 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılardan 11'i Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralanan toplam 17 kişinin tedavileri sürerken, yoğun kar nedeniyle kaza meydana gelen kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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