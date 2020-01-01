Kütahya'da aç kalan domuzlar mahalleye indi

Tavşanlı Yaylacık ormanlık alanında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü gece caddeye indi. Aralarında yavruların da bulunduğu yaban domuzları yeşillik alanda yiyecek bulamayınca caddeye kadar indi. Evinin penceresinde bir vatandaş tarafından görüntülenen domuz sürüsü, köpekler havladığı anda istiflerini bozmadan mahallenin içlerine kadar ilerledi.Mahalle sakinlerinden İsmail Toker,dedi.Tavşanlı Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Abdullah Şahin ise domuz popülasyonunun arttığını kaydederek şunları söyledi: