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  • 01.01.2020 23:10
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 23:10

'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri'nin () yarınki seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri'nin () yarınki seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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