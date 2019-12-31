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  • 31.12.2019 20:38
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 20:52

'in Torbalı ilçesindeki çifte cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!

’in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in öldürülmesinin ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsünde, Dr. Gülcemal'in katil tarafından ATM'ye getirilip para çektiği anlar görüntülere yansıdı.



İzmir'in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, kısa bir zaman sonra da Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal öldürülmüştü. Polis memurunu da ağır yaralayan katil zanlısı Enver Y. (30), daha sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yaralı olarak yakalanmıştı.

Katil zanlısının cinayetleri işledikten hemen sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının, Dr. Harun Gülcemal'i tehditle ATM'ye götürerek bin 500 TL para çektirdiği görüntüler, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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