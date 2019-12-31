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İstanbul fırtına ağaçları devirdi

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Marmara'da kendini gösterdi. İstanbul'da ise fırtına yıktı geçti. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Vatandaşlar, Okmeydanı Darülaceze önünde devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yıktı geçmedi
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Marmara'da kendini gösterdi. İstanbul'da ise fırtına yıktı geçti. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. İDO ve uçak seferleri etkilendi. Meteoroloji Müdürlüğü, megaşehir için "Turuncu" alarm verdi. İnsanların tedbirli olmalarını istedi.

SEFERLER İPTAL
İDO ve BUDO, bugün sabah saatlerinde yapılacak Mudanya-Eminönü, Armutlu-Sirkeci, Bandırma- Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

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