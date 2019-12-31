İstanbul fırtına ağaçları devirdi

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Marmara'da kendini gösterdi. İstanbul'da ise fırtına yıktı geçti. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. İDO ve uçak seferleri etkilendi. Meteoroloji Müdürlüğü, megaşehir için "Turuncu" alarm verdi. İnsanların tedbirli olmalarını istedi.
SEFERLER İPTAL
İDO ve BUDO, bugün sabah saatlerinde yapılacak Mudanya-Eminönü, Armutlu-Sirkeci, Bandırma- Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
SEFERLER İPTAL
İDO ve BUDO, bugün sabah saatlerinde yapılacak Mudanya-Eminönü, Armutlu-Sirkeci, Bandırma- Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.