İçimizi ısıtan kare! Yavru köpeğe Mehmetçik şefkati

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), vatan savunmasını ve mazlum halklara yardımı yaz kış fark etmeden ifa ederken, Mehmetçik'in fedakarlığı ve merhameti de göz dolduruyor.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Arazide göreve çıkan bir askerin, donmak üzere olan yavru köpeği çantasında taşıdığı fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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