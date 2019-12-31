Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan deprem saat: 19.21 sıralarında 3.2 şiddetinde meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki depreme en yakın yerleşim alanının Sarıbuğday köyü olduğu öğrenildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.12.31 19:21:34 38.7815 40.0105 5.0 -.- 3.1 3.2 DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2019.12.31 19:12:02 37.9303 42.7498 9.1 -.- 2.0 -.- BENTKOY-PERVARI (SIIRT) İlksel
2019.12.31 19:04:36 38.7317 26.5733 12.9 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.31 18:12:50 39.5857 27.8790 21.0 -.- 1.6 -.- AKCAKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.31 17:14:02 38.8192 35.4900 5.3 -.- 1.9 -.- KOCASINAN (KAYSERI) İlksel
2019.12.31 16:46:03 38.8667 26.8012 8.7 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.31 16:42:35 38.4905 26.8038 16.8 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.31 16:18:35 39.7243 29.5203 0.0 -.- 1.3 -.- KARAKOY-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan deprem saat: 19.21 sıralarında 3.2 şiddetinde meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki depreme en yakın yerleşim alanının Sarıbuğday köyü olduğu öğrenildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.12.31 19:21:34 38.7815 40.0105 5.0 -.- 3.1 3.2 DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2019.12.31 19:12:02 37.9303 42.7498 9.1 -.- 2.0 -.- BENTKOY-PERVARI (SIIRT) İlksel
2019.12.31 19:04:36 38.7317 26.5733 12.9 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.31 18:12:50 39.5857 27.8790 21.0 -.- 1.6 -.- AKCAKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.31 17:14:02 38.8192 35.4900 5.3 -.- 1.9 -.- KOCASINAN (KAYSERI) İlksel
2019.12.31 16:46:03 38.8667 26.8012 8.7 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.31 16:42:35 38.4905 26.8038 16.8 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.31 16:18:35 39.7243 29.5203 0.0 -.- 1.3 -.- KARAKOY-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
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