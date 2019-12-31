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  • 31.12.2019 19:59
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 19:59

Elazığ'da 3.2 şiddetinde ! 31 Aralık son depremler

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.2 şiddetinde meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki depreme en yakın yerleşim alanının Sarıbuğday köyü olduğu öğrenildi.

O ilimizde korkutan deprem
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.2 şiddetinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan deprem saat: 19.21 sıralarında 3.2 şiddetinde meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki depreme en yakın yerleşim alanının Sarıbuğday köyü olduğu öğrenildi.

SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.12.31 19:21:34 38.7815 40.0105 5.0 -.- 3.1 3.2 DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2019.12.31 19:12:02 37.9303 42.7498 9.1 -.- 2.0 -.- BENTKOY-PERVARI (SIIRT) İlksel
2019.12.31 19:04:36 38.7317 26.5733 12.9 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.31 18:12:50 39.5857 27.8790 21.0 -.- 1.6 -.- AKCAKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.31 17:14:02 38.8192 35.4900 5.3 -.- 1.9 -.- KOCASINAN (KAYSERI) İlksel
2019.12.31 16:46:03 38.8667 26.8012 8.7 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.31 16:42:35 38.4905 26.8038 16.8 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.31 16:18:35 39.7243 29.5203 0.0 -.- 1.3 -.- KARAKOY-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel

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