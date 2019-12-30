Trafoda mahsur kalan kişi kurtarıldı

İstanbul Şişli'de trafo binasının yanındaki benzin istasyonu çalışanları, bir kişinin yardım çığlıklarını duyarak sesin geldiği tarafa yöneldi. Çilingir, polis gözetiminde kapıyı açarak mahsur kalan kişinin dışarı çıkmasını sağladı. Rezan Çiçek, 2 gün önce Bomonti Tüneli'nde açık bir kapıdan girdikten sonra yürüyerek trafo binasına geldiğini ve burada mahsur kaldığını iddia etti.
- Yaşam
- 30.12.2019
- Gazete
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