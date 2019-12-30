Şüpheli ölüm Diyarbakır'da 4 yaşındaki Hasan Hanilci, dün evde tabancadan çıkan kurşunla göğsünden vuruldu. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisler biri kurusıkı 2 tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Di yarbakır'da 4 yaşındaki Hasan Hanilci, dün evde tabancadan çıkan kurşunla göğsünden vuruldu. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisler biri kurusıkı 2 tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. TÜM MANŞETLER