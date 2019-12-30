Son sürüş! Konya’da genç adam, park halindeki lüks cipinde ölü bulundu. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor. Mehmet Ali T.'nin (34), tabancayla göğsünden vurularak öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cipte tabancayla vurulan adamın ölümü araştırılıyor. Olay dün Konya'da yaşandı. Devriye görevi yapan polis ekipleri, Beyhekim Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kliniği'nin arkasındaki tenha bölgede, park halindeki cipin yanına gitti. Kapıların kilitli, sürücünün ise hareketsiz olduğunu belirledi. Mehmet Ali T.'nin (34), tabancayla göğsünden vurularak öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.