Son sürüş!

Cipte tabancayla vurulan adamın ölümü araştırılıyor. Olay dün Konya'da yaşandı. Devriye görevi yapan polis ekipleri, Beyhekim Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kliniği'nin arkasındaki tenha bölgede, park halindeki cipin yanına gitti. Kapıların kilitli, sürücünün ise hareketsiz olduğunu belirledi. Mehmet Ali T.'nin (34), tabancayla göğsünden vurularak öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 30.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.