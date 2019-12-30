Prematüre buzağı Kayseri Develi'de besicilikle uğraşan Fatih Algan'ın ineği erken doğum yaptı. Organları eksik doğan buzağı ise evde bakıma alındı. 8.5 aylık doğan buzağısını biberonla besleyen Algan, "Veteriner, organları eksik olduğu için yapabilecekleri bir şey olmadığını söyledi. Buzağı gün geçtikçe ailemizden biri gibi oldu. Ona kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Kendi ellerimle besliyorum" ifadesini kullandı.

Kayseri Develi'de besicilikle uğraşan Fatih Algan'ın ineği erken doğum yaptı. Organları eksik doğan buzağı ise evde bakıma alındı. 8.5 aylık doğan buzağısını biberonla besleyen Algan, "Veteriner, organları eksik olduğu için yapabilecekleri bir şey olmadığını söyledi. Buzağı gün geçtikçe ailemizden biri gibi oldu. Ona kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Kendi ellerimle besliyorum" ifadesini kullandı. TÜM MANŞETLER