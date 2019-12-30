Mucize kadın Mehibe Şişman, annesinin kontrolü için gittiği hastanede dördüncü evre meme kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi ve ameliyatla iyileşti. Azmiyle umut verdi.

Genç kadının kansere karşı verdiği mücadele, takdir topladı. Afyonkarahisar'da yaşayan Mehibe Şişman, bir süre önce annesinin kontrolleri için hastaneye gitti. Annesinin duvarda 'Erken tanı hayat kurtarır' yazısını göstermesi üzerine kontrol amaçlı mamografi ve meme ultrasonu çektirdi. Sonuçlar çıktığında ise dördüncü evre meme kanseri olduğunu ve tümörlerin kemiklerine yayıldığını öğrendi. Kemoterapi tedavisi gören ve ardından ameliyat olan Şişman, hızla iyileşti. "Şimdi çok daha mutlu ve huzurluyum" dedi.