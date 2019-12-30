Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son hava durumu tahminlerine göre 2020 yılbaşı günü birçok ilimizde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerimizde hafif ve yoğun kar yağışı beklenirken, İç Anadolu'nun batı kesimleri ve Karadeniz bölgesi için de yağış uyarısı geldi.

İşte 31 Aralık 2019 ve 2020 yılının ilk günleri için hava durumu raporları...