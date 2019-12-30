Isparta yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Salı MEB Valilik Isparta kar tatili açıklaması var mı?

Isparta 31 Aralık Salı yani yarın okullar tatil mi? Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Isparta'da yarın yani Salı günü yoğun kar yağışı olacak. 31 Aralık Salı günü Isparta'da hava sıcaklığı en düşük 0 en yüksek 2 derece olacak. Bir hafta boyunca etkisini sürdürecek kar yağışı nedeniyle, Isparta'da ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Isparta'da yarın okullar tatil mi? Isparta'da kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte detaylar...

ISPARTA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Isparta'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

İç Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m. üzeri) kar şeklinde görülecek olan yağışların, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli (10 ila 20 cm), yüksek kesimlerinde yoğun (20 ila 40 cm) olarak Pazartesi (30.12.2019) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden başta Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE "KAR" UYARISI

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile yükseklerinde de bu geceden itibaren yoğun kar yağışı öngörülüyor. Kar nedeniyle başta Ulukışla ile Pozantı arasındaki kara yolu ve geçitler olmak üzere İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan kara yollarının olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde yarın gece saatlerine kadar yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana, Mersin ve Antalya'da bu geceden itibaren sağanak bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Denizlerde de fırtına öngörülüyor. Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in batısında ve Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 50 ile 75 kilometre hızında) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (saatte 90 kilometre hızında) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artıracak rüzgarın, Antalya Körfezi'nde 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

KAR NEDİR?

Yer yüzünden buharlaşan su buharları, atmosferin üst seviyelerinde, ani bir soğuk hava bölgesine rastladıklarında, su damlası formuna dönüşemeden donarlar. Genellikle alçak basınç sistemindeki nem yüklü bulutlar, kar yağışına sebep olurlar. Donmaları sonucunda, buz kristali haline dönüşürler. Kar oluşabilmesi için ortamın sıfır derecenin altında olması gerekmektedir. Daha sonrasında donan kar taneleri, yer çekiminin de etkisiyle, aşağıya doğru yağmaya başlar. Güneş ışığının onları yansıtması sonucu, beyaz renkli olarak görünürler.

Kar taneleri, yer yüzüne doğru yaklaşırken, az da olsa erimeye başlarlar. Bunun sonucunda altı köşeli bir yapıya sahip olurlar. Kar tanelerine, mikroskop altında bakıldığında, hepsinin çok farklı şekillere sahip olduğu ve hepsinin altı köşeli olduğu görülmektedir. Birbirinin aynısı olan iki kar tanesini bulmak çok güçtür.

Kar taneleri genellikle 3 mm çapında olurlar ve ağırlıkları binde beş(0,005) gramdır. Kar taneleri, havanın sürtünmesinden dolayı, yavaş olarak yağarlar. Kar taneleri yapıları gereği birbirlerine yapışmadan aşağıya doğru yağarlar, havadayken birleşemezler.

NERELERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLÜR?

Kar, sıcaklık dağılımından dolayı dünya üzerinde her yerde görünen bir yağış tipi değildir. Dünya yağış ortalamalarına bakıldığında, dünya üzerinde sadece sekiz yağıştan bir tanesi kar yağışı şeklinde olmaktadır. Ekvator kuşağında kar yağışı görülmez. Ekvatordan, 30 derece kuzey enlemine kadar, nadir olarak kar yağışı olmasına rağmen, 30 derece güney enlemleri arasındaki deniz seviyesindeki bölgelerde kar yağmaz.

Sıcak iklimlerde, yüksek yerlerde, 2000 metrenin üzerindeki yerlerde kar yağışı görülebilir. Bazı bölgelerde o kadar yüksekte bile görülmez. Türkiye'nin güney sahillerinde ender olsa da hemen hemen her bölgesinde kar yağışı görülebilir. Yüksekliği 1600 metreden başlayan Kartepe, Uludağ, Kartalkaya, Davraz, Erciyes, Palandöken gibi bir çok kayak tesisimiz mevcuttur. Doğu Karadeniz bölgesinin dağları ile Doğu Anadolu bölgemiz oldukça fazla kar yağışı almaktadır. Haziran ayı başlarına kadar, kayak merkezlerimizde, kar görmek mümkündür.