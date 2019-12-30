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  • 31.12.2019 07:30
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 07:31

Fırtına deniz ulaşımını vurdu | 31 Aralık iptal edilen ve seferleri listesi

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında birçok sefer iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüsleri () VE Bursa Deniz Otobüslerinin () 31 Aralık Salı günü için iptal edilen seferlerin listesini yayınladı.

Fırtına deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle ile Bursa Deniz Otobüsleri () 31 Aralık Salı iptal ettikleri seferleri duyurdu.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi

BUDO'nun iptal seferleri de şöyle:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00 seferi
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferi
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30 seferi
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 13.00 seferi
Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 14.25 seferi

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