İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İDO ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) 31 Aralık Salı iptal ettikleri seferleri duyurdu.
İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi
BUDO'nun iptal seferleri de şöyle:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00 seferi
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferi
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30 seferi
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 13.00 seferi
Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 14.25 seferi
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