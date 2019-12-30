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Ev alma komşu al

Karabük'te şeker hastası Ali Türkkan (80) yalnız yaşadığı evde rahatsızlandı. Türkkan'dan haber alamayan komşusu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Uzun uğraşlar sonucu eve giren ekipler, Türkkan'a ilk müdahaleyi yaptı. Şekeri normal seviyeye getirilen yaşlı adam tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ev alma komşu al
Karabük'te şeker hastası Ali Türkkan (80) yalnız yaşadığı evde rahatsızlandı. Türkkan'dan haber alamayan komşusu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Uzun uğraşlar sonucu eve giren ekipler, Türkkan'a ilk müdahaleyi yaptı. Şekeri normal seviyeye getirilen yaşlı adam tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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