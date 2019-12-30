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  • 30.12.2019 14:02
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 14:05

Diyarbakır'da sokak ortasında dehşet! Kafasından vurdu

Diyarbakır'da cezaevinden izinli olarak çıkan adam, ablasının evinden ayrıldığı sırada hasmı tarafından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında dehşet! Kafasından vurdu

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmus K., ablasının evinde geceyi geçirdi.

Sabah saatlerinde ablasıyla beraber evden çıkan Şehmus K., kapı önünde hasmı tarafından başından silahla vuruldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ABLASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparak kaçan şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı. Şehmus K.'nın vurulma anı ise anbean kameraya yansıdı. Yanında kardeşi vurulan abla bir süre sinir krizleri geçirdi.


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