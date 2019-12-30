Cesedi bulundu İzmir'de evli ve bir çocuk babası amatör balıkçı Muharrem Sürücü, dün akşam üstü 6 metrelik teknesiyle balık tutmaya gitti. Kendisine bir daha da ulaşılamadı. Jandarma, deniz polisi, itfaiye, Sahil Güvenlik arama ve kurtama ekipleri ve dalgıçlar çalışma başlattı

İzmir'de evli ve bir çocuk babası amatör balıkçı Muharrem Sürücü, dün akşam üstü 6 metrelik teknesiyle balık tutmaya gitti. Kendisine bir daha da ulaşılamadı. Jandarma, deniz polisi, itfaiye, Sahil Güvenlik arama ve kurtama ekipleri ve dalgıçlar çalışma başlattı. Aramakurtarma çalışmalarına bazı köylüler de destek verdi. Sürücü'nün cesedine ulaşıldı. Genç adamın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. TÜM MANŞETLER