Bir aile dağıldı!

Ankara'da Deniz Ö. eşi Dursun Ö.'den boşanmaya karar verdi. Tehditler üzerine uzaklaştırma kararı aldırdı. Kadının peşini bırakmayan koca, dün eşini tabancayla başından vurup aynı silahla intihar etti. Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi duyan çiftin çocukları E.Ö. ve C.Ö. ile aile yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
- Yaşam
- 30.12.2019
- Gazete
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