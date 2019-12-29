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  • 29.12.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 11:19

'den o iller için kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün

Aralık ayının son günlerinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasının ardından İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. İstanbul'da soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün İşte 29 Aralık raporu...

Meteoroloji'den o iller için kar yağışı uyarısı!

Aralık ayının son günlerinde bulunduğumuz şu günlerde ülkemizin birçok yerinde kar yağışı etkili oluyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkisini gösteren kar yağışları gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava dalgası İstanbul'da da etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bu kapsamda İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt arıyor. Özellikle dün gece Çatalca ve Silivri'de kar yağışlarının görülmesiyle İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava bekleniyor. İstanbul'un yüksek kesimleri ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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