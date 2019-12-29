Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Aynı zamanda Erzurum'da yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu hafta birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Erzurum'da yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor. Yağışların Erzincan ili ve güneyi, Erzurum ilinin kuzey kesimleri ile Iğdır il geneli karla karışık yağmur, zamanla kar kar yağışlı, diğer yerlerin ise kar şeklinde olacağı bekleniyor. Peki, Erzurum'da yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar...

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.