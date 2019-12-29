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  • 29.12.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 17:19

30 Aralık Pazartesi MEB kar tatili açıklaması geldi mi?

Aralık ayının son günlerinde ülkemizin birçok ilinde kar yağışları başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre tahmine göre bazı illerde kar yağışı etkisini bu akşamdan itibaren itibaren arttıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunda 30 Aralık Pazartesi günü kar yağışı görülecek iller belli oldu. Bu kapsamda ülkemizin pek çok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Aynı zamanda Ankara'da yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu hafta birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Ankara'da yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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