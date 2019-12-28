Bugünkü
Takvim

İTÜ mezunu genci öldürmüşlerdi! Mahkemede şok sözler…

Cezaevinden izinli çıkan Emra Yaşar, İTÜ'lü Halit Ayar'ı katletti. Utanmadan "Pişmanım" dedi. Acılı baba isyan etti: Gün yüzü göremesinler. Şikayetçiyim.

Pişmanmış
Cezaevinden izinli çıkan Emra Yaşar, İTÜ'lü Halit Ayar'ı katletti. Utanmadan "Pişmanım" dedi. Acılı baba isyan etti: Gün yüzü göremesinler. Şikayetçiyim.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriİTÜ mezunu genci öldürmüşlerdi! Mahkemede şok sözler…
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri