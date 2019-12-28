İTÜ mezunu genci öldürmüşlerdi! Mahkemede şok sözler…

Cezaevinden izinli çıkan Emra Yaşar, İTÜ'lü Halit Ayar'ı katletti. Utanmadan 'Pişmanım' dedi. Acılı baba isyan etti: Gün yüzü göremesinler. Şikayetçiyim. Cezaevinden izinli çıkan Emra Yaşar, İTÜ'lü Halit Ayar'ı katletti. Utanmadan 'Pişmanım' dedi. Acılı baba isyan etti: Gün yüzü göremesinler. Şikayetçiyim.
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