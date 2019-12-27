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  • 27.12.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 17:55

'ndeki balıkçılarla ilgili mahkemeden karar

'nde satan teknelerin kaldırılmasına ilişkin devam eden süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Tahliyenin durdurulmasına ilişkin açılan dava mahkeme tarafından reddedildi.

Eminönü'ndeki balıkçılarla ilgili mahkemeden karar

'nde satan teknelerin tahliyesinin durdurulmasına ilişkin açılan davalarda, İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 2 nolu balıkçı teknesinin avukatının belediyenin tahliye isteminin reddi yönündeki talebini reddetti. Böylece tüm balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü'ndeki balıkçıların 1 Kasım'da tekneleri boşaltmasını işyeri sahiplerine tebliğ etmişti. İBB'nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB'ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı. Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme, idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı vermişti. İdare mahkemesi İBB'nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış ve 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 2 nolu balıkçı teknesinin avukatının belediyenin tahliye isteminin reddi yönündeki talebini reddetti. Böylece tüm balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedildi.

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